Recovery: Rosato, 'è progetto per rilancio Italia non elenco della spesa'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Ci giochiamo il futuro dei prossimi anni dell'Italia. E l'abbiamo affidato alle mani più esperte che c'erano a disposizione, quelle di Mario Draghi. Il testo del Pnrr che ieri il Cdm ha trasmesso al Parlamento dopo averlo discusso con la Commissione europea" è "un progetto per il rilancio del Paese, non un elenco della spesa. Adesso tutti al lavoro”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera.