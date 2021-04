Recovery: Picierno (Pd), 'buona piattaforma per rilancio Sud'

25 aprile 2021 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Gli assi strategici del Recovery sono le misure strutturali e gli investimenti per l'occupazione giovanile e femminile. Per recuperare i posti di lavoro persi a causa della crisi pandemica vengono create condizioni e costruiti strumenti affinché le imprese assumano in primis donne e giovani. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro del Partito democratico, che con la guida responsabile di Enrico Letta si è concentrato soltanto sui contenuti e sull'articolazione delle proposte, evitando polemiche legate a tatticismi. Il Piano presenta infatti un ampio programma volto sia a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, sia a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica”. Lo afferma l'europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno.

“In particolare -aggiunge- il Pd ha ottenuto che i progetti siano agganciati a clausole a favore di giovani e donne. Poiché il 40% delle risorse complessive è per il Mezzogiorno, il combinato disposto di questi elementi permetterà di ridurre progressivamente le diseguaglianze territoriali. Ritengo che sia stata definita una buona piattaforma per rilanciare il Sud, che ora dovrà però procedere di pari passo con riforme fondamentali, a partire dalla giustizia e dalla Pubblica amministrazione. In particolare gli interventi nella Pubblica amministrazione, storicamente un veicolo decisivo dell'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, possono potenzialmente svolgere un ruolo centrale”.