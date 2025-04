Milano: Comune, via libera a variante per completare quartiere Citylife (2)

25 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nei mesi scorsi risorse importanti derivanti dal piano sono già state destinate ad altri interventi pubblici fondamentali, come la riqualificazione di piazza VI Febbraio, il recupero del Palazzo delle Scintille, il risanamento di due edifici scolastici e la realizzazione di nuovi orti e il progetto di fattibilità per la copertura del velodromo Vigorelli. "Quest'ultima variante stabilisce inoltre che le ulteriori risorse saranno destinate alla sistemazione del Parco Monte Stella, alla ristrutturazione di edifici di edilizia pubblica nel Municipio, al rifacimento degli impianti sportivi di via Washington e di via Iseo e all'ampliamento al quartiere del progetto di Parco Artline". La durata per la conclusione del piano e delle opere è prorogata al 17 ottobre 2026, così come previsto dalla legge Rilancio varata dal governo lo scorso luglio.