Covid: Zaia, 'Veneto regione che vaccina di più, over 60 sicuri prima dell'estate'

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Per parte nostra ce la stiamo davvero mettendo tutta: siamo la regione che vaccina di più e sta spingendo a fondo (al netto delle consegne di dosi che si spera rispettino quanto previsto dal piano nazionale) sull'acceleratore delle inoculazioni. Date e cronoprogramma ci dicono che dovremmo arrivare a mettere in sicurezza gli over 60 prima dell'estate, senza dimenticarci mai che le categorie più a rischio restano sempre i maschi sopra i 65 anni e le femmine sopra i 75. L'attenzione che dobbiamo porre deve quindi continuare a essere massima". E' uno dei passaggi della lettera inviata ai veneti dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia alla vigilia del ritorno in zona gialla.