25 aprile: Fontana, 'libertà è da salvaguardare ogni giorno'

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "'La liberazione non bisogna ricordarla un solo giorno all'anno, la libertà non si celebra come evento ma come fatto da salvaguardare ogni giorno'. E' una delle frasi più efficaci pronunciate sul 25 aprile, ed è il senso di questa giornata da 76 anni: ha a che fare con l'impegno e le sofferenze che sono state necessarie per conquistarla". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ricorda il 25 aprile.

"Molti di noi durante quest'anno si sono resi conto di quanto le limitazioni alla nostra libertà, alle nostre abitudini, anche le più semplici, siano state pesanti. E' per questo che quella riflessione oggi è ancora più appropriata", scrive sul suo profilo Instagram.

"Da domani riconquistiamo una piccola dose di maggiore libertà: salvaguardiamola con i nostri comportamenti. Diamo valore a tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi per proteggerci e per proteggere i nostri cari; diamo valore alla libertà per poter guardare avanti con serenità e senza correre il rischio di tornare indietro", conclude Fontana.