25 aprile: Draghi, 'riconciliazione nel ricordo di ciò che non deve ripetersi'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "E' nella ricostruzione del presente, di un presente in cui il ricordo serve a dirci quel che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione. E' la ricostruzione basata sulla fratellanza, sulla solidarietà, sull'amore, sulla giustizia, che porta alla riconciliazione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, visitando il Museo della Liberazione di via Tasso in occasione della celebrazione del 25 aprile.