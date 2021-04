25 aprile: Conte cita Calamandrei, 'visitate luoghi dove hanno combattuto partigiani'

25 aprile 2021 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Viva la Liberazione, viva la nostra Italia". Lo scrive l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook per il 25 aprile, citando poi una frase di Piero Calamandrei. "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.