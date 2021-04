25 aprile 2021 a

a

a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Nella giornata della Liberazione, Lega in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani: in poche ore già superate 20mila firme per #NOCOPRIFUOCO”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.