Recovery: ministri M5S, 'garanzie per superbonus al 2023 nero su bianco'

24 aprile 2021 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Dopo settimane di lavoro, siamo contenti di constatare che nel PNRR ci siano oltre 10 miliardi di euro per il Superbonus. Inoltre nel fondo investimenti ci sono altri 8 miliardi di euro. La delegazione del Movimento 5 Stelle in Cdm chiederà garanzie nero su bianco affinché nei prossimi provvedimenti economici venga prorogato al 2023”. Lo scrive in una nota la delegazione del M5S al governo, composta dai ministri Stefano Patuanelli, Federico D'Incà, Luigi Di Maio e Fabiana Dadone.