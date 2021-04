Milano: Bolognini (Lega), 'Sala sgomberi ex liceo Omero'

24 aprile 2021 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "sgomberi l'ex liceo Omero in Via del Volga a Milano. Nel 2017 la struttura è stata abbandonata e da subito è stata occupata da sbandati, rom e centri sociali. Milano non può permettersi uno scempio simile". Lo chiede il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini, in un presidio di protesta organizzato davanti all'ex liceo. L'edificio "è uno dei tanti immobili comunali abbandonati e occupati abusivamente da centri sociali come l'area di Viale Molise e la Cascina Torchiera", spiega l'esponente della Lega.

"Purtroppo, non sembra proprio che la giunta Sala abbia la volontà di procedere in tempi rapidi allo sgombero di questi centri sociali abusivi. Oggi abbiamo visto come l'edificio di Via del Volga è ormai fatiscente e pieno di sporcizia. All'interno sono stati realizzati allacci abusivi, quindi non a norma e pericolosi, e i controsoffitti sono pieni di fibre artificiali vetrose, un materiale simile all'amianto", aggiunge Bolognini.