Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Le minacce non fermeranno il lavoro di Giovanni Endrizzi nell'attività di contrasto del gioco d'azzardo. A lui e ai suoi familiari esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza. Chi pensa di intimidire sappia che otterrà il risultato esattamente contrario". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà.