F1: Gp Giappone rimane a Suzuka per altri tre anni

24 aprile 2021 a

a

a

Suzuka, 24 apr. - (Adnkronos) - Il Gp del Giappone resterà a Suzuka e nel calendario del mondiale di F1 per altri 3 anni fino al 2024. Il circuito è situato a 50 km a sud ovest di Nagoya, la terza città più grande del Giappone ed è considerato uno tra i più belli nel calendario di F1. Suzuka è stata la sede del Gp nipponico dal 1987 al 2006. Nei campionati 2007 e 2008 è stato sostituito dal circuito del Fuji, per tornare poi in calendario stabilmente dal 2009. Questa pista è inoltre l'unica nella storia della Formula 1 ad avere una conformazione ad 8, ovvero con un sottopasso e relativo cavalcavia.