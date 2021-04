Covid Puglia, oggi 1.255 contagi: dati bollettino 24 aprile

24 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.255 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile. Si registrano altri 33 morti. Da ieri sono stati processati 13.331 tamponi, i nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia Bat, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1.692 su 13.345 tamponi, mentre i decessi erano 64.

In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.665 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test. Sono 173.251 i pazienti guariti mentre ieri erano 171.894 (+1.357). I casi attualmente positivi sono 49.062 mentre ieri erano 49.197 (-135). I pazienti ricoverati sono 1.988 mentre ieri erano 2.031 (-43). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 227.978 così suddivisi: 88.098 nella provincia di Bari; 22.320 nella provincia di Bat; 16.938 nella provincia di Brindisi; 41.272 nella provincia di Foggia; 22.359 nella provincia di Lecce; 35.896 nella provincia di Taranto; 743 attribuiti a residenti fuori regione; 352 provincia di residenza non nota.