Covid: Giani, 'In Toscana 1.123.569 i vaccini somministrati'

24 aprile 2021 a

a

a

Firenze, 24 apr. - (Adnkronos) - "In Toscana sono stati 1.123.569 i vaccini somministrati, dove c'è un'organizzazione in grado di distribuire 33mila dosi al giorno quando le forniture lo consentono, pronti già ad arrivare oltre le 40mila. Servono solo più vaccini, forza!" Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Facebook.

Fino a domenica 25 aprile, ricorda Giani, gli over 80 non ancora vaccinati per propria scelta o altri motivi possono recarsi liberamente nell'hub più vicino senza prenotazione. "Con il 92% di copertura, sono in conclusione le prime dosi a questa fascia", precisa il presidente.