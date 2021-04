Covid: controlli carabinieri a Milano, multate 71 persone

24 aprile 2021 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I carabinieri hanno multato a Milano 71 persone, in gran parte studenti universitari fra i 20 e i 26 anni, per violazione delle norme anti-Covid. Nella zona di corso Garibaldi i militari hanno identificato 32 giovani, mentre consumavano alcolici da asporto in violazione della normativa in materia di contenimento del Covid-19, mentre in via Panfilo Castaldi hanno identificato e sanzionato il titolare di un esercizio pubblico che vendeva alimenti e bevande a sei avventori, trovati nelle adiacenze del locale.

In piazzale Archinto, nel quartiere Isola, i carabinieri hanno identificato e sanzionato 17 giovani intenti a consumare bevande, acquistate poco prima nei locali pubblici della zona. In altre zone della città 15 giovani sono stati trovati fuori dalle abitazioni, senza valida giustificazione, in violazione del coprifuoco.