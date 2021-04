Covid: Confcommercio Lombardia, 'in zona gialla ristorazione perde 740 mln al mese' (2)

24 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "In più, ricordiamolo sempre: la riapertura o meno delle attività di ristorazione influisce direttamente su tutti gli altri comparti del commercio: se le nostre città sono spente, tutto il resto, inevitabilmente, ne risente. Alla luce di tutto questo - afferma Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia - chiediamo che il governo possa presto rimettere mano al decreto delle riaperture, con un 'tagliando' per rivedere le norme e posticipare, ad esempio, l'inizio del coprifuoco".

Il punto è sempre lo stesso: "Dopo un anno e tre mesi di pandemia, e in gran parte di chiusura forzata, le imprese hanno bisogno di lavorare. La campagna vaccinale avanza. Ci sono i protocolli di sicurezza? Usiamoli. I sostegni non bastano, l'unica alternativa è consentire agli imprenditori di riaprire. Con buon senso, certamente, ma per davvero" conclude Massoletti.