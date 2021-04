24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - "Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy stanno bene, si sono allenati in questi giorni. Saranno convocati tutti, vediamo magari se uno può iniziare dal primo minuto. Sono soddisfatto di averli per domani". L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, annuncia il recupero di questi 4 giocatori per la trasferta di domani a Cagliari.