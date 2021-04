Calcio: Pirlo, 'Dybala sta molto meglio, con CR7 rapporto splendido'

24 aprile 2021 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Dybala sta molto meglio, oggi valuteremo le sue condizioni. Con Ronaldo ho un rapporto splendido, vuole sempre far bene". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina a proposito dei due attaccanti.

"Più passano le partite, mette minuti nelle gambe e più Paulo sta meglio -ha sottolineato il tecnico bresciano-. L'altra sera ha iniziato la partita in un certo modo ma l'ha finita meglio. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto e anche lui si sente meglio. Domani vediamo ho ancora l'allenamento di oggi per vedere le condizioni di tutti e decidere chi mettere in campo dall'inizio".

"Cristiano è un ragazzo che ha sempre voglia di fare bene, si arrabbia anche quando perde le partitine, quando uno vuole sempre raggiungere il massimo è normale che possa avere certi tipi di atteggiamenti. Ha sempre voglia di vincere e di dare il suo apporto alla squadra e questa è una cosa molto positiva", ha concluso Pirlo.