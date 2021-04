Recovery: Gelmini sente Franco, superbonus 2023 sarà in prossima manovra**

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Le risorse per la copertura del superbonus sull'edilizia per il 2023 saranno nella prossima manovra. La conferma, dell'ipotesi circolata nelle ultime ore, arriva dal ministro dell'Economia Daniele Franco alla capodelegazione di Fi Maria Stella Gelmini, riferiscono fonti azzurre. Nel Pnrr, infatti, ci sono coperture per la misura solo fino al 2022 (18 miliardi), mancherebbero all'appello altri 10 mld. Che, avrebbe spiegato Franco a Gelmini, saranno inserite nella legge di bilancio d'autunno.