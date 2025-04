Recovery: fitta interlocuzione governo con Bruxelles, attesa per Cdm**

24 aprile 2021 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Non sono solo politici i nodi che hanno fatto slittare il Cdm, inizialmente previsto per le 10, con l'informativa del ministro Daniele Franco sul Pnrr. Sono in corso interlocuzioni fitte tra i tecnici di Bruxelles e quelli italiani per definire alcuni aspetti del Piano di 221,5 miliardi, in particolare sulle riforme che dovranno accompagnarlo. A breve dovrebbe arrivare la nuova convocazione del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere fissato alle 14.