Recovery: attesa per Cdm, nodi politici risolti, confronto con Bruxelles**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Al momento non risulta ancora convocato il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto tenersi questa mattina alle 10 sul Recovery plan. I nodi politici risultano per lo più risolti, compreso quello più annoso del superbonus, ma va avanti il confronto con Bruxelles soprattutto riguardo alle riforme che dovranno accompagnare il Pnrr. Da qui, i 'tempi supplementari' per la convocazione di una riunione che comunque dovrebbe tenersi nella giornata di oggi.