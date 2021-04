Università: Cattolica, da Fondo Gemelli 1,3 mln in agevolazioni per sostenere studi

23 aprile 2021 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Più di 1,3 milioni di euro in agevolazioni economiche. È l'ammontare complessivo erogato dall'Università Cattolica per l'anno accademico 2020-2021 tramite il Fondo Agostino Gemelli. A usufruirne 1.237 studenti, su 1.500 richieste, dei cinque campus dell'ateneo, Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma, che in questo modo hanno ricevuto un abbattimento sull'importo da versare per la quarta e la quinta rata di iscrizione. L'ateneo ha dunque deciso di reiterare il Fondo Agostino Gemelli, istituito l'anno scorso per dare un sostegno agli studenti e alle loro famiglie e aiutarli a fronteggiare le ricadute economiche della pandemia causata dal coronavirus con l'obiettivo di contribuire a prevenire i rischi di dispersione di un capitale umano prezioso. Il fondo è alimentato principalmente con risorse proprie dell'ateneo, cui si aggiunge il supporto di dipendenti, docenti, laureati e altri soggetti privati.

Le richieste di agevolazioni economiche del Fondo Agostino Gemelli sono state giudicate sulla base di criteri di reddito e di merito da una apposita commissione, presieduta dal pro rettore vicario dell'Università Cattolica Antonella Sciarrone Alibrandi e costituita da esponenti del Centro pastorale, del personale docente e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

"In un momento così difficile per il nostro Paese - dichiara il pro rettore Sciarrone Alibrandi - l'ateneo ritiene imprescindibile aiutare gli studenti in difficoltà nella prosecuzione del percorso universitario. Grazie al Fondo Gemelli vogliamo dare la possibilità agli studenti di continuare a costruire il proprio futuro, perché per risollevarci da questa crisi avremo bisogno di tutto il talento e le risorse delle nuove generazioni".