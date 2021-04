Tv: Sky Tg24, domani a'L'Ospite' Manlio di Stefano

23 aprile 2021 a

Roma, (Adnkronos) - È Manlio Di Stefano il protagonista della prossima puntata de 'L'Ospite', l'appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky Tg24 condotto da Massimo Leoni, in onda domani 24 aprile alle 14.30. Il botta e risposta con il sottosegretario agli Esteri ed esponente del M5S sarà l'occasione per parlare, tra l'altro, di attualità politica , dei rapporti tra le forze politiche che sostengono il Governo Draghi e del futuro del Movimento 5 Stelle, oltre che per approfondire le priorità di politica Estera del Paese, dei rapporti con Libia ed Egitto e i possibili scenari in Afghanistan dopo la conclusione della missione Nato che vede l'Italia tra i partecipanti.

La cifra de “L'Ospite” è la schiettezza nel rapporto tra ospite e intervistatore ma anche con il pubblico. Prima del faccia a faccia Massimo Leoni, ascoltato dall'ospite, anticiperà agli spettatori riflessioni e opinioni sulla personalità intervistata e i principali quesiti sui quali chiederà delle risposte. Inoltre in ogni puntata l'ospite sceglierà, spiegando la decisione, un brano musicale che accompagnerà l'intervista. Le interviste de “L'Ospite” sono disponibili anche tra i podcast di Sky TG24, sul sito skytg24.it