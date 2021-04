Tipi di mobile porta TV: una panoramica

23 aprile 2021 a

(Cesena 23/04/2021) - Cesena 23/04/2021 - Il mobile per TV è uno di quei complementi che non possono mancare in una casa confortevole. Davanti al televisore, infatti, si riunisce tutta la famiglia dopo una giornata di impegni e di lavoro: si trascorrono momenti piacevoli, si mangia in compagnia, si guardano i propri film e programmi preferiti.

Vi sono shop che forniscono articoli dalle linee moderne ed essenziali, concepite per integrarsi alla perfezione anche negli spazi più ristretti (monolocali, bilocali e così via). Uno di questi negozi è Arreda TV, il cui catalogo sarà da noi preso come riferimento per la guida all'acquisto che stiamo per proporti.

I mobili per TV possono essere di vario tipo. Non ci sono soltanto quelli classici da terra, ma anche quelli sospesi che si installano sulla parete. Sono disponibili carrelli e piantane, nonché composizioni da muro che comprendono anche un supporto per TV.

Tutte queste soluzioni sono funzionali, comode ed eleganti. Tra l'altro sono ideali per qualunque stanza in cui tu voglia inserire il dispositivo: salotto, cucina, sala da pranzo, camera da letto, studio ecc. La parola d'ordine è versatilità, un concetto che non viene mai meno quando si tratta degli arredi di ultima generazione!

I classici mobiletti per TV

I mobiletti per TV sono un evergreen in ogni dimora. Questi si poggiano direttamente sul pavimento, di solito ai margini del locale, e si amalgamano con il quadro d'insieme in virtù del loro design purissimo e senza fronzoli.

In commercio vi sono tantissimi modelli, che innanzitutto si differenziano per il materiale. Una delle opzioni più diffuse è il vetro curvo: un'autentica garanzia di fascino e di bellezza, che attira gli sguardi con i suoi riflessi e con i giochi di luce.

Una superficie di vetro è eccellente come mobile porta TV. Accanto all'apparecchio puoi sistemare tutto quello che desideri, CD, DVD, riviste, soprammobili eccetera. L'effetto finale sarà senza dubbio artistico e di notevole impatto visivo.

In alcuni casi queste lastre si combinano con altri materiali. Ecco per esempio Coltrane, in alluminio con finitura argento e cristallo sabbiato. Questo complemento è presente sullo shop che abbiamo citato prima, ovvero arredatv.com.

Trix, invece, è in legno e cristallo, ottimo persino per le TV più grandi. Anche Clubber è di legno, precisamente in MDF laccato bianco opaco (con pannelli laterali di cristallo). Quale prediligi per la tua abitazione?

I carrelli

I carrelli per TV comportano numerosi vantaggi.

Per cominciare, sono molto pratici e agevoli da spostare da un punto all'altro: hai l'opportunità di utilizzare il televisore dove vuoi, seduto su un soffice divano o sdraiato sul tuo letto, in cucina mentre ceni, in soggiorno con i tuoi amici che sono venuti a farti visita.

I mobili di questa tipologia sono dotati di ruote e vanno semplicemente spinti con il minimo sforzo. Si montano facilmente, e sono tanto duttili da essere posizionati in qualsiasi spazio.

Ti segnaliamo Runner, un mobile per TV moderno con tre ripiani in grado di assicurare sempre e comunque elevate prestazioni tecniche. Le ruote si abbinano a una staffa universale, girevole fino a 180°. Pensa che spesso questo carrello è scelto non solo per le case private, ma anche per gli uffici e per le sale meeting.

I materiali sono l'alluminio e il vetro serigrafato. Al contrario Elliptical è in MDF, ma è a sua volta contraddistinto da un design raffinato e minimale. Puoi selezionare il colore che preferisci in una vasta gamma cromatica.

I supporti da parete e i mobili sospesi

Una delle soluzioni più avanzate consiste nei supporti da parete. L'ideale per gli appartamenti più piccoli: un simile mobile TV occupa pochissimi centimetri, ed è studiato appositamente per ridurre il rischio di ingombro.

Le stanze dove si installa un prodotto del genere appaiono più libere, luminose, arieggiate. Non c'è nessun dettaglio superfluo, solo un sostegno per televisore che si colloca sul muro. Un esempio è SupTV3, orientabile sia verso destra sia verso sinistra – affinché tu possa guardare la televisione da qualunque angolo dell'ambiente.

C'è poi SupTV2, un po' più articolato ma ugualmente essenziale. È presente una colonna che funge anche da passacavi. Il trionfo della funzionalità e del comfort!

Nel complesso, i mobili sospesi sono utili anche perché permettono di pulire senza problemi il pavimento al di sotto. In più sono molto versatili, dato che possono essere messi praticamente ovunque.

Le pareti attrezzate

Se hai un'intera parete a disposizione e vuoi personalizzarla in modo originale, opta per una composizione attrezzata. Essa comprenderà un mobile TV di design, ante, cassetti e ripiani per i tuoi oggetti.

Alcuni di questi elementi sono da terra, altri sospesi. Alcuni formano un tutt'uno, come nel caso di Byblos7; altri sono da sistemare nei punti che desideri, a seconda della tua creatività (come per Nikolai).

Naturalmente, lo scopo è quello di arredare tutto il muro. Ti consigliamo queste composizioni se il contesto è ampio, oppure se nella stanza ci sono pochi altri complementi. Un vero e proprio tocco di stile per la tua dimora, che risulterà ancora più elegante e decisamente inconfondibile.

Maggiori informazioni su arredatv.com

Gli articoli che abbiamo menzionato fanno parte dell'assortimento di arredatv.com. Questa azienda si distingue nel campo dell'arredamento moderno, e offre mobili per TV di ogni genere – carrelli, mobiletti, staffe, supporti ecc.

Lo staff che amministra il negozio è lo stesso che gestisce Smart Arredo Design: un e-commerce specializzato in soluzioni salvaspazio, anche trasformabili per miniappartamenti. Una peculiarità molto apprezzata dai clienti è la possibilità di personalizzare molti prodotti e di averne altri in pronta consegna.

Ti sarà garantito un servizio rapido ed efficiente. Le spedizioni sono effettuate in ogni paese italiano, e anche in altre zone della Comunità Europea su richiesta. Arricchisci la tua abitazione con mobili e accessori unici!

Contatti

