Serie A, bagarre Champions: il Milan rischia all'Olimpico, per Napoli e Juventus trasferte da ‘2'

23 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Rossoneri sfavoriti contro la Lazio: «1» biancoceleste a 2,28. A bassa quota la vittoria delle dirette concorrenti.

Roma, 23 aprile 2021 - Con l'Inter ormai lanciata verso lo Scudetto, in attesa della certezza matematica, a tenere vivo il campionato per queste ultime giornate è soprattutto la corsa ad un posto in Champions League, che vede Milan, Atalanta, Juventus e Napoli racchiuse in soli tre punti, dal secondo al quinto posto, e la Lazio distante 7 punti dalla quarta piazza, ma con una partita da recuperare.

Al Milan tocca l'impegno più difficile, proprio in casa della Lazio, nel posticipo del lunedì sera. I quotisti di Planetwin365 non danno grande fiducia ai rossoneri, anche alla luce della sconfitta subita in settimana dal Sassuolo: il «2» è dato a 2,90, quota più bassa rispetto al 2,28 della Lazio, che pure viene dal pesante ko con il Napoli. Partita da Over - bancato a 1,60 - complice la difesa biancoceleste che con 46 reti incassate in 31 partite – il peggior dato degli ultimi 60 anni - è la più battuta fra le squadre impegnate nella volata Champions.

Lunedì si gioca anche Torino-Napoli e Gattuso potrà contare sulla ritrovata verve dei suoi attaccanti Mertens e Osimhen, entrambi a segno con la Lazio. In casa dei granata, l'obiettivo è tenere il ruolino di marcia delle ultime giornate per colmare la distanza dalla zona Champions, ora a sole due lunghezze. Con i 10 punti ottenuti nelle ultime 5 partite, i partenopei hanno ricominciato a convincere anche tifosi e scommettitori, visto che il 54% punta sulla loro vittoria a Torino, data a 1,76 dagli analisti di Planetwin365. I padroni di casa sono usciti momentaneamente dalla zona retrocessione, che però rimane a tre punti e, in questa sfida, il gap in classifica tra le due squadre non lascia loro molte possibilità secondo i bookie, che li danno vittoriosi ad alta quota, 4,30.

La Juventus gioca domenica in casa della Fiorentina. Pochi dubbi sulla vittoria dei bianconeri per gli analisti di Planetwin365 che assegnano al «2» una quota di 1,55 e 5,92 al segno «1». Nonostante, i precedenti siano a favore dei viola che in casa, su 80 sfide contro i rivali storici, hanno vinto 27 volte e pareggiato 31 (segno ‘x' a 4,05), appena il 16% dei tifosi si esprime in favore degli uomini di Iachini, a fronte del 61% di preferenze che raccoglie la Juventus. Ronaldo, a secco da quattro gare, è a caccia di gol (a 1,63) per consolidare la leadership nella classifica dei cannonieri con 25 gol. Per il portoghese – favoritissimo a 1,13 - l'imperativo è tenere a distanza Romelu Lukaku, 21 gol fin qui e quotato a 4,50.

