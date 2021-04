Salone Mobile: presidente Assolombarda, 'subito tavolo congiunto per fare sistema'

23 aprile 2021 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - “In merito al Salone del Mobile, ho ascoltato e letto pareri contrastanti e diverse opinioni che riflettono legittimi interessi, tutti comprensibili in un momento di così grande incertezza della vita del Paese. Bisogna, però, ragionare in termine di sistema con una visione che consenta a Milano e al Paese di ripartire compatti”. Lo afferma Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda. La campagna vaccinale "ormai procede rapida ma per tornare alla normalità occorre, ora più che mai, fare squadra. Serve un grande impegno da parte di tutti, istituzioni, imprese e associazioni di categoria, per trovare una strada comune che ci permetta di recuperare la fiducia e rilanciare l'economia di Milano e della Lombardia, tutelando le nostre filiere strategiche, le imprese e le migliaia di lavoratori, che stanno ancora pagando le conseguenze gravissime della pandemia", continua Spada.

"Propongo da subito, dunque, un tavolo di confronto e verifica in Assolombarda, aperto alle istituzioni e alle imprese tutte per trovare nuove possibili soluzioni condivise e dare una risposta corale alla nostra città. Perché Milano lo merita", sottolinea.

"I traguardi straordinari raggiunti negli anni passati sono, infatti, il frutto di un grande patto pubblico-privato che, tante volte, ha visto istituzioni e imprese fare fronte comune per il bene del Paese. Questo è il momento di tornare ad applicare quel modello che ci deve vedere lavorare, insieme, per crescere e per continuare ad essere protagonisti della scena internazionale”, conclude Spada.