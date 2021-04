Salone Mobile: Bolognini (Lega), 'fare ogni sforzo per salvarlo, è fondamentale'

23 aprile 2021 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Il Salone del Mobile "è un asset fondamentale per la ripresa economica di Milano e dell'intero paese, va fatto ogni sforzo umanamente possibile per salvarlo”. Lo dichiarano Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier e Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega.

"Grazie al ministro Giorgetti per l'impegno tempestivo e concreto per salvare il Salone del Mobile. Auspichiamo che le aziende accolgano l'opportunità del tavolo proposto dal Mise e si possa trovare in tempi rapidi una soluzione allo stallo che si è venuto a creare", aggiungono.