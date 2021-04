Roma: Calenda a Letta, 'per l'ultima volta, facciamo squadra e vinciamo, coraggio'

23 aprile 2021 a

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "@EnricoLetta te lo propongo davvero per l'ultima volta. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e ritiro della Raggi, a Roma hanno fatto un disastro, non continuare a tirare per la giacca Zingaretti che non può far cadere la regione sotto Covid. Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra di persone competenti che non hanno bloccato Roma e vinciamo al primo turno, parlando ai Romani di Roma. Da domani. Coraggio!". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter, replicando alle parole del segretario del Pd al 'Pais' sulle elezioni a Roma.