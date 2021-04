Recovery: Della Vedova, 'bene piano per riforme strutturali'

23 aprile 2021 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Il Next Generation Eu deve mantenere fede all'obiettivo di aumentare la produttività e la competitività dell'Italia per una crescita che generi buona occupazione. È importante e positivo, dunque, che accanto agli investimenti per infrastrutture, ricerca e la riconversione ecologica e digitale vi sia un piano incisivo di riforme strutturali”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, di Più Europa.

“Oltre a pubblica amministrazione e giustizia, un ruolo fondamentale va riconosciuto al processo, mai compiutamente realizzato, di liberalizzazioni e di apertura concorrenziale dei mercati. Solo con riforme rapide e profonde -conclude Della Vedova- si potrà cogliere la straordinaria opportunità a offerta dal Next Generation Eu”.