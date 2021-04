Migranti: Satta (Upc), 'accordi con Tripoli non funzionano, fallimento Governi precedenti'

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Che fine hanno fatto i corridoi umanitari tanto propagandati da Salvini? Se ci fossero i corridoi umanitari la gente non morirebbe in mare, come avvenuto al largo del Libia. Assistiamo a un totale menefreghismo da parte del governo sulle sorti dei migranti che lasciano l'Africa”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta. “Tornano i morti in mare -aggiunge- perché gli accordi con Tripoli non funzionano e perché non c'è nessuno che pattuglia il braccio di mare di fronte la Libia. La politica migratoria dei precedenti Governi ha fallito”.