Migranti: Battilocchio (Fi), 'per fermare tragedie stop partenze e Piano Marshall per Africa'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Oggi, per l'ennesima volta, piangiamo morti nel Mar Mediterraneo, con immagini forti che scuotono profondamente le coscienze. Cordoglio e pietà per i morti. Ribadiamo che l'unica soluzione per evitare queste inconcepibili sciagure è stoppare e prevenire le partenze dai Paesi di origine". Lo afferma Alessandro Battilocchio, responsabile Immigrazione di Forza Italia.

"Al contempo -aggiunge- vanno rafforzati con questi Paesi i percorsi di collaborazione e cooperazione internazionale, nella cornice di quello che abbiamo definito un vero 'Piano Marshall' per l'Africa che diventa sempre più urgente. Le parole stamattina della ministra degli Esteri libica, Nagjla Al Mangoush, in audizione alla Camera, confermano ulteriormente questa necessità. In tutto ciò l'Europa deve sicuramente avere un ruolo più proattivo ed incisivo”.