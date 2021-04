MagnumXDante: è il momento di Magnum Purgatorio L'omaggio di Magnum al sommo poeta continua

23 aprile 2021 a

(Milano 23 aprile 2021) - Continuano le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante e, dopo Inferno, Magnum lancia la seconda referenza della sua limited edition 2021

Milano, 23 Aprile 2021 - I festeggiamenti del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta sono in pieno svolgimento e Magnum, la più alta espressione del piacere nel mondo del gelato, lancia la seconda referenza della Limited Edition dell'iconico gelato su stecco ed ispirate alle tre cantiche della Divina Commedia.

Dopo il lancio di Magnum Inferno a marzo 2021, è ora il momento di Magnum Purgatorio. E il viaggio attraverso il piacere di Magnum e attraverso i mondi danteschi continua con gusti e sensazioni nuovi.

Magnum Purgatorio ci proietta in un mondo sospeso, sabbioso e di trepidante attesa: “Sovra candido vel di cioccolato caramello doppio, dorato manto ricolmo di gelato biscottato”. Il mondo di mezzo, offuscato ma rivelatore dopo un morso di piacere. Nuovo cioccolato bianco al caramello con pezzetti di biscotto per la copertura, gelato al gusto di biscotto e nuova variegatura al gusto di noce pecan. Questi gli ingredienti d'eccezione di Magnum Purgatorio.

Per Magnum Purgatorio, così come per le altre due referenze della Limited Edition, Inferno e Paradiso, il brand traspone caratteristiche ed emozioni di ogni mondo direttamente sul pack. Qui prendono vita e forma con simboli e colori unici e coinvolgenti. Ombre dorate e calde fanno da sfondo a Magnum Purgatorio, un mondo tutto da scoprire anche attraverso il QR code posto sul pack.

Magnum Purgatorio è disponibile in tutti i supermercati e nei bar solo fino a giugno.

Il viaggio di piacere di Magnum continua con Magnum Purgatorio: non perdetevi il prossimo passo verso il Paradiso!

