Lombardia: iniziato il 'tour' di Guidesi tra le imprese, prima tappa in Valseriana

23 aprile 2021 a

a

a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - E' partito simbolicamente dalla Valseriana, uno dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia da Covid 19, il 'viaggio' nelle imprese voluto fortemente dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Un 'tour' che porterà l'esponente regionale in tutti i distretti produttivi della Lombardia. Un momento utile per ascoltare le richieste degli imprenditori ma anche per illustrare tutte le opportunità che Regione ha messo in campo per sviluppare le loro attività.

A Ponte Nozza e a Endine Gaiano le prime due tappe rispettivamente alle 'Officine Meccaniche Ponte Nossa' e all'azienda 'Pedretti Serramenti'. Le Officine Meccaniche di Ponte Nossa, con una lunghissima tradizione di lavorazioni meccaniche nel tessile, ora sviluppano interno attrezzature, lavorazioni meccaniche, assemblaggi, automazioni, apparecchiature di controllo e di lavaggio, gestione delle fonderie. L'azienda Pedretti da 30 anni lavora nell' ideazione, progettazione, produzione, posa in opera e vendita di serramenti.

Design, utilizzo di macchinari d'avanguardia, utilizzo della filiera produttiva italiana e riduzione dell'impatto ambientale della produzione: i punti di forza. "Visitare le aziende - ha detto Guidesi - è percepirne le esigenze; ma soprattutto capire le loro potenzialità sul territorio e sul mercato. E' anche un'importante occasione per far conoscere tutti gli strumenti che Regione Lombardia mette a disposizione del tessuto industriale per un suo organico sviluppo. Il rilancio economico, per portare la Lombardia a rimanere motore imprenditoriale in Europa - ha proseguito l'assessore lombardo - passa dalla ricetta vincente di un rapporto, sempre più consolidato tra imprenditori, lavoratori e istituzione regionale".

- A questo primo incontro hanno partecipato l'assessore di Regione Lombardia alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi, il consigliere regionale Roberto Anelli, il deputato Daniele Belotti e il sindaco di Ponte Nossa Stefano Mazzoleni.