Covid: Musei Civici di Roma riaprono il 26 aprile (4)

(Adnkronos) - A seguire, il 5 maggio, in occasione di un'altra storica ricorrenza, i 200 anni dalla morte di Napoleone a Sant'Elena, il Museo Napoleonico ospiterà la mostra Napoleone, ultimo atto. L'esilio, la morte, la memoria, che illustra le vicende dell'esilio, della morte e il successivo processo di mitizzazione della sua figura attraverso oggetti, documenti, stampe, dipinti e altri materiali delle collezioni del museo. Sempre il 5 maggio aprirà al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese la mostra The Factum - Una realtà di spazio e tempo, patrocinata dall'Ambasciata di Romania in Italia, con gli interventi installativi dell'artista Maria Nitulescu.

Dal 12 maggio tornerà l'arte contemporanea nel parco di Villa Borghese per la seconda edizione di Back to Nature con installazioni di artisti di fama internazionale come Loris Cecchini, Leandro Erlich, Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Marinella Senatore e l'Accademia di Aracne. L'esposizione coinvolgerà prevalentemente il Parco dei Daini e l'area di Piazza di Siena, oltre al Museo Carlo Bilotti che riaprirà al pubblico per l'occasione con la mostra Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea.

Nei giorni a seguire si succederanno infine le aperture delle mostre: Katy Castellucci, la Scuola Romana e oltre al Casino dei Principi di Villa Torlonia (13 maggio), che, oltre ad esporre le opere dell'artista, dipinti e disegni, ricostruisce l'ambiente che la circondava e i suoi rapporti con Mafai e con la Scuola romana; Nina Maroccolo. La Rivoluzione degli Eucalipti, alla Galleria d'Arte Moderna (14 maggio), un'installazione per i 70 anni del Mondial Earth Day che rappresenta un albero simbolo, l'eucalipto, e le variazioni cromatiche delle sue cortecce; Isole a Villa di Massenzio (20 maggio), un progetto artistico di Tommaso Strinati con la fotografa Anna Budkova e l'ausilio del video-maker Francesco Arcuri, che ricostruisce la pianta odierna di Roma sulle sagome dei frammenti della Forma Urbis, la pianta marmorea severiana di Roma; Il Cinema in Vetro al Museo delle Mura (25 maggio) con i lavori degli allievi del corso di Vetrate Artistiche della Scuola “Ettore Rolli”; Ciao maschio! Volti, potere e identità dell'uomo contemporaneo alla Galleria d'Arte Moderna (27 maggio) che racconterà le trasformazioni dell'immagine del maschio e della sua evoluzione attraverso circa 100 opere, tra dipinti, sculture, video, installazioni, grafica; La Vita Nova: l'amore in Dante nello sguardo di dieci artiste, al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco (28 maggio) che ripercorrerà la celebre opera di Dante – nel settecentenario dalla morte – attraverso dieci note di artiste contemporanee, tra le quali Elisa Montessori, Giosetta Fioroni e Letizia Battaglia.