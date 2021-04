Covid: Moretti (Pd), 'tamponi gratuiti per riaperture e sì a pass vaccinale in Ue'

23 aprile 2021 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Credo che l'obiettivo dei 500mila vaccinati al giorno potrà essere raggiunto: sono state superate anche le singole scelte delle regioni con l'indicazione delle priorità ai fragili e penso che possiamo migliorare la performance perché sin qui è stato inoculato l'88% dei vaccini arrivati". Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti a Agorà.

"È chiaro che dai vaccini dipende la ripresa economica ma ci vuole gradualità nelle riaperture, bisogna sempre rispettare le regole: distanziamento, mascherine, igiene delle mani. E tamponi gratuiti per aumentare lo screening: soprattutto in vista delle scuole al 70% -ha aggiunto- Le scuole non sono state ferme in questi mesi: hanno organizzato spazi e orari in modo da consentire la maggiore sicurezza sanitaria, il problema come sappiamo è nei trasporti che vanno implementati e controllati".

"Sono favorevole al 'pass vaccinale' che voteremo la prossima settimana in plenaria a Strasburgo perché servirà per stimolare le vaccinazioni in caso di resistenze. L'Europa sta anche investendo in ricerca sulle varianti per studiare vaccini più efficaci”, ha concluso.