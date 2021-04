Covid: Fontana, 'Lombardia in zona gialla ottimo risultato, ora rispettare regole'

23 aprile 2021 a

a

a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Il passaggio della Lombardia in zona gialla è "un ottimo risultato che spiega quello che da tempo stavamo dicendo, cioè che i nostri parametri stanno gradualmente migliorando e la situazione sta andando verso un miglioramento complessivo. Ciò nonostante non dobbiamo distrarci non dobbiamo pensare che sia finito tutto". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video dopo l'annuncio del passaggio in zona gialla.

"Dobbiamo cercare di rispettare le regole ed evitare che si rischi di ritornare in una situazione peggiore. Abbiamo raggiunto questo risultato, facendo dei sacrifici, e cerchiamo di salvaguardarlo", sottolinea.