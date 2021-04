Scuola: Turi (Uil), 'oltre a banchi a rotelle anche mascherine ignifughe, chiediamo Fp2'

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Le mascherine comprate dal precedente governo sono di bassa qualità e i ragazzi ci giocano. Così oltre ai banchi a rotelle hanno mascherine ignifughe". Ad intervenire con l'Adnkronos sui test di sicurezza alle mascherine in dotazione delle scuole fatti dagli studenti e diventati virali è il segretario nazionale della Uil, Pino Turi, che afferma: "Noi rivendichiamo e chiediamo mascherine Fp2. Le altre non proteggono abbastanza; i ragazzi le rifiutano; i presidi le distribuiscono; e gli studenti se le fanno ricomprare in farmacia".

Turi prosegue: "I 150 mln dati alle scuole potrebbero essere utilizzati anche per l'acquisto di nuovi dispositivi, o per sanificatori dell'aria. Ma c'è una incapacità di spesa della Pubblica Amministrazione in assenza di input, di un progetto".