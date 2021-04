Imprese: Bonometti (Confindustria Lombardia), 'necessario digitalizzare Paese, a.i e 5g'

22 aprile 2021 a

a

a

Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "I nostri imprenditori sono pronti e vogliono essere protagonisti anche per sfidare le difficoltà e le opportunità che hanno di fronte, ma da soli non riescono a farlo; dobbiamo far capire a tutti che l'importanze dell'impresa è fondamentale: l'impresa è il fulcro dell'innovazione. Non ci può essere ripresa senza il rilancio dell'impresa". Lo ha detto Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria.

Per Bonometti, la digitalizzazione è fondamentale per affrontare l'innovazione: "Dobbiamo crescere e competere", ha detto, e per questo "abbiamo bisogno di un grande piano di investimenti". Ma "questi non devono essere limitati alle aziende pubbliche". Quindi aggiunge: "La settimana scorsa abbiamo incontrato il ministro Colao e gli abbiamo detto che non serve fare filosofia, serve digitalizzare il Paese, impiantare la banda larga, il 5g e la fibra ottica". Si tratta di "strumenti essenziali per permettere alle aziende di fare la vera innovazione e diventare competitivi".