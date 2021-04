Grillo: Foti, 'Macina lasci incarico che ricopre senza senso onore'

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Mi pare che qui qualcuno abbia macinato poco di diritto e molto di strumentalizzazione. Non si è mai visto che in una vicenda non ancora conclusasi vi sia qualcuno che interviene a gamba tesa quasi a voler condizionare decisioni che devono essere assunte. I sottosegretari sono nominati dal presidente del Consiglio, se non si dimette motu proprio dovrà essere questa Camera o l'altro ramo del Parlamento attraverso una mozione di invito al presidente del Consiglio a fare in modo che la sottosegretaria Macina lasci immediatamente quell'incarico che con poco senso dell'onore ha ricoperto fino ad oggi". Lo ha affermato Tommaso Foti, di Fratelli d'Italia, intervenendo alla Camera.

L'intervista della sottosegretaria Anna Macina, ha affermato Alessandro Colucci, di 'Noi con l'Italia, "credo sia una vicenda di una gravità che non si sia mai presentata nella storia repubblicana del nostro Paese". Per Osvaldo Napoli, di 'Cambiamo', "da quando il Movimento 5 stelle è in questo Parlamento sono saltate tutte le regole istituzionali".