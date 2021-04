Covid: Piccinetti (Federcongressi&eventi),'15 giugno riaprano anche congressi ed eventi'

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (Labitalia) - "Siamo entusiasti, come abbiamo sottolineato, che le Fiere possano riaprire il 15 giugno, dispiace però la disparità di trattamento riservata a congressi ed eventi. Rigidi protocolli di sicurezza e test svolti a livello internazionale testimoniano infatti che anche questo tipo di appuntamento può essere organizzato e svolto senza rischi, laddove vengano rispettate tutte le regole. Auspichiamo, pertanto, che anche per questo segmento del settore, così importante per l'economia del Paese, la riapertura possa essere anticipata". Così, con Adnkronos/Labitalia, Pietro Piccinetti, Consigliere esecutivo di Federcongressi&eventi e amministratore unico e direttore generale di Fiera di Roma.