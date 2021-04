Covid: Fontana, 'al via dalle 23 di oggi prenotazioni fascia 60-64 anni'

22 aprile 2021 a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "Dalle ore 23 di oggi anche le persone tra i 60 e i 64 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti-covid19". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook.

Le prenotazioni potranno essere effettuate online sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. In alternativa è possibile utilizzare lo sportello Postamat, anche se non se non si è correntisti, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il numero di cellulare. Si può anche prenotare telefonando al numero verde 800 894545. Per maggiori informazioni, http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc