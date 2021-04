Covid: commissario, 'superata soglia 16 mln vaccinazioni, oggi dosi J&J a Tor Vergata'

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Oltrepassa la soglia dei 16 milioni il numero totale di somministrazioni effettuate in Italia nell'ambito della campagna vaccinale anti-Covid (per la precisione a 16.271.272, secondo l'ultima rilevazione). Così una nota della Struttura guidata dal commissario straordinario per l'emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo. Intanto, oggi sono state consegnate al Policlinico Tor Vergata di Roma parte delle 184mila dosi di vaccino Janssen (Johnson&Johnson).