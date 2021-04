Covid: Bonetti, 'riaperture scuole segnale importante, ma non basta'

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr (Adnkronos) - La riapertura delle scuole con la soglia in presenza al 70% è "un segnale importante, almeno per questo ultimo mese di anno scolastico. La priorità del governo sono le nuove generazioni". Lo ha detto la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti a Rainews24.

"Ma non basta, è un primo passo importante. Si tratta di organizzare un percorso estivo, anche con l'auspicabile calo dei contagi, e il nuovo anno in modo che non ci siano più problemi di trasporti, tracciamento, piano vaccinale per la garanzia dell'anno prossimo al 100pc per tutti", ha aggiunto la ministra di Iv.