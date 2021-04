Bce: tiene fermi i tassi e conferma aumento acquisti Pepp

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Come previsto nessuna sorpresa nella riunione odierna del Consiglio direttivo dha deciso di riconfermare l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria" mantenendo fermi tutti i tassi di interesse e confermando il potenziamento a "un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi dell'anno" degli acquisti del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP), che ha una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro, "almeno sino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso, finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus".

L'Eurotower spiega come le ultime informazioni pervenute "hanno confermato la valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione svolta nella riunione di politica monetaria di marzo". Gli acquisti comunque saranno condotti "in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato, allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell'effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l'inflazione. In aggiunta, la flessibilità degli acquisti nel tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi continuerà a sostenere l'ordinata trasmissione della politica monetaria".

Nessuna variazione anche per gli altri interventi, com gli acquisti netti del precedente quantitative easing da 20 miliardi al mese che "proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della Bce". "Il Consiglio direttivo - conclude la nota della Bce - è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria".