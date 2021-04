Ambiente: intesa Fnm e Sapio per sviluppo della mobilità a idrogeno verde in Lombardia (2)

22 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Con la firma del memorandum di intesa Sapio, produttore di idrogeno da quasi 100 anni e con un'esperienza consolidata lungo l'intera catena del valore, metterà a disposizione le proprie competenze nel settore della mobilità e delle stazioni di rifornimento per sviluppare soluzioni che consentano all'idrogeno di posizionarsi come vettore energetico sostenibile e sicuro.

“L'intesa con Sapio – commenta il presidente di Fnm Andrea Gibelli – è una tappa importante nel percorso di sviluppo di una filiera economica, industriale e territoriale dell'idrogeno, che abbiamo avviato alcuni mesi fa lanciando il progetto H2iseO. Prosegue dunque il nostro impegno verso una mobilità a zero impatto ambientale, un impegno che vogliamo concretizzare, come indicato nella mission del Gruppo, promuovendo servizi di mobilità, che siano realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

“La collaborazione siglata con Fnm – spiega il presidente Alberto Dossi - sottolinea il grande impegno di Sapio nel mettere a disposizione le competenze maturate negli anni sull'uso dell'idrogeno come vettore energetico sostenibile. La nostra esperienza consolidata in questo campo ci vede operativi con un certo numero di impianti di produzione di idrogeno, sia attraverso steam reforming sia elettrolisi, e una consistente logistica distributiva tramite 15 km di idrogenodotti puri e una flotta di carri bombolai. Inoltre, abbiamo già costruito sul territorio nazionale alcune stazioni di rifornimento per veicoli ad idrogeno e siamo pronti a mettere la nostra conoscenza al servizio di questa iniziativa con Fnm”.