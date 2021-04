22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. -(Adnkronos) - Nella riunione appena conclusa del Consiglio direttivo della Bce "non abbiamo discusso la riduzione del programma di acquisti anti-pandemici Pepp perché è davvero troppo prematuro" parlare di una sua riduzione. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa ricordando che sulle decisioni "non siamo legati al calendario, ma ai dati" in arrivo.