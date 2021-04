Superlega, Johnson: "Ritiro club inglesi decisione giusta"

21 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha definito ''assolutamente giusta e da lodare'' la decisione dei club inglesi di ritirarsi dalla Superlega Europea. Dopo l'iniziale adesione al progetto, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Liverpool e Arsenal hanno comunicato ufficialmente il loro passo indietro.

"E' il risultato giusto per i tifosi, i club e il Paese. Dobbiamo continuare a proteggere il nostro amato sport nazionale" ha scritto Johnson su Twitter. In precedenza, lo stesso premier britannico aveva commentato sempre sui social le prime indiscrezioni sulla rinuncia di City e Chelsea invitando le altre squadre inglese coinvolte nella Superlega a seguire il loro esempio, come poi è avvenuto.

Johnson è stato fin dal primo momento in prima linea contro il progetto e si era detto pronto a intraprendere qualsiasi iniziativa per fermarlo.