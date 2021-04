Superlega: Fonseca, 'orgoglioso della presa di posizione della Roma'

21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso di questa presa di posizione di tutti e in particolare della Roma". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza alla vigilia della partita con l'Atalanta, a proposito della Superlega. "Come quasi tutti gli allenatori - ha aggiunto Fonseca - sono totalmente contro. Devo dire che in questo momento il calcio, ha dimostrato che sono i tifosi a mandare avanti questo sport".