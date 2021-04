21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La Bellezza per rinascere. I sindaci dem spingono le proposte di Dario Franceschini sul Recovery; 5,7 miliardi per la cultura: borghi, case rurali, digitale, efficentamento sismico e energetico dei contenitori culturali. 14 grandi progetti urbani. Avanti con le riaperture in sicurezza". Lo scrive su twitter Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd.