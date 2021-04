Grillo: Faraone, 'gravissime parole Travaglio su reato stupro'

21 aprile 2021 a

a

a

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Per Travaglio lo stupro è 'qualcosa che può accadere in una serata alcolica'. Cito testualmente le sue parole e non aggiungo altro sulla misoginia, gli stereotipi ed un certo modo di pensare che derubrica la violenza contro le donne. C'è una retorica di cui da uomo mi vergogno degli altri uomini dietro questa frase”. Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, commentando l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano.